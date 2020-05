Assisenproces roofmoord - 'Ik hoop dat ik mijn leven mag voortzetten'

De Antwerpse assisenjury heeft zich, samen met de raadsheren van het hof, vanmiddag om 13 uur teruggetrokken om te beraadslagen over de strafmaat. Het openbaar ministerie vorderde voor de vier beschuldigden celstraffen van 3 tot 29 jaar.

'Ik heb een lange weg afgelegd en nu ben ik trots op wie ik ben. Ik hoop dat ik mijn leven mag voortzetten', zei klokkenluider Pieter Vermeersch (27) in zijn laatste woord. Het openbaar ministerie zag voor uitvoerders Branko Stankovski (25) en Daniel Florojkic (31) geen enkele verzachtende omstandigheid en vorderde voor hen 29 jaar cel. Hun advocaten meenden dat die er wél zijn. 'Branko was amper 18 op het moment van de feiten en was nog niet tot de jaren van verstand gekomen. Hij is ook niet meer dezelfde man van zeven jaar geleden. Sinds zijn vrijlating onder voorwaarden heeft hij altijd gewerkt. Hij had ook kunnen vluchten', pleitte meester Jos Vander Velpen.

Ook voor Florojkic werd de leeftijd en zijn houding na de feiten als 'omstandigheden' naar voren geschoven waarmee rekening kon worden gehouden, net zoals zijn moraliteit en het gebrek aan recidivegevaar. 'Ik noem ze liever niet verzachtend, want niets kan deze gruwelijke feiten verzachten', stelde advocaat Frédéric Thiebaut. Hij deed zelf een voorstel van wat hem een rechtvaardige straf lijkt. 'Geef hem 25 jaar en herleid dat, rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn, tot 22 jaar.'

De verdediging van opdrachtgever Pieter Vermeersch, voor wie 15 jaar cel werd gevorderd, vroeg de jury en het hof om naast zijn jonge leeftijd en houding na de feiten vooral rekening te houden met zijn medewerking aan het onderzoek. 'Als Pieter niet naar de politie was gegaan, dan stond niemand hier terecht en zouden de nabestaanden nog altijd niet weten wat er gebeurd was en door wie. Zijn rol is cruciaal geweest', stelde meester Nadia Lorenzetti. Ze vroeg de jury om hem een straf onder de 10 jaar op te leggen.

De advocaten van mede-opdrachtgever Guus Wyns (38), voor wie drie jaar cel werd geëist, pleitten voor een straf met uitstel. 'Wees mild en stuur hem niet meer terug naar de gevangenis. Dat zou meer kwaad doen dan goed. De nachtmerrie moet nu voorgoed voorbij zijn. Hij heeft een blanco strafblad en houdt zich aan de regels', stelde meester Frank Scheerlinck.

Alle advocaten vroegen om rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn, waardoor er lagere straffen kunnen opgelegd worden. De vier beschuldigden kregen daarna nog het laatste woord. Stankovski en Florojkic wilden daar geen gebruik van maken. Florojkic zei alleen maar dat zijn lot in handen van de jury ligt. Vermeersch was wat meer van zeg. 'Na mijn vrijlating onder voorwaarden ben ik gaan studeren en nu doe ik een job die ik graag doe. Ik heb er zo'n fantastische dingen kunnen doen, waar ik trots op ben. Ik vond het moeilijk om mijn werkgevers over mijn situatie te vertellen, maar zij hebben daar ongelofelijk goed op gereageerd. Ik heb nu ook een fantastische vriendin, word heel goed opgevangen door mijn mama, waar ik ook ongelofelijk dankbaar voor ben. Ik schaam mij over sommige dingen die ik vroeger gedaan heb, maar ik heb een lange weg afgelegd en nu ben ik trots op wie ik ben. Ik hoop dat ik mijn leven mag voortzetten.