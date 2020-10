Assisenproces start 13 (!) jaar na roofmoord op autohandelaar

Na 13 jaar start vandaag eindelijk het assisenproces voor de moord op Steve Huypens. In 2007 werd de autohandelaar vermoord in zijn kantoor in Schilde. De verdachte is een Duitser die al een levenslange straf uitzit in z'n thuisland voor de moord op een andere autohandelaar. Na een jarenlange discussie tussen België en Duitsland, is hij dan toch uitgeleverd voor een assisenproces.