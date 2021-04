Nieuws Assisenzaak over roofmoord gevangenisverpleegster van start.

Exact 3 jaar nadat gevangenisverpleegster Christine Lenaerts vermoord werd teruggevonden start in het Antwerpse justitiepaleis het assisenproces tegen het koppel dat haar om het leven bracht. Christine Lenaerts werkte in de gevangenis in de Begijnenstraat. Ze had een gedetineerde vrouw in huis genomen, nadat die niet was terugekeerd uit penitentair verlof. De vrouw en haar toenmalige partner hebben Lenaerts daarna ontvoerd en gewurgd. Ze stalen ook haar wagen en 15.000 euro. Het koppel riskeert levenslang.