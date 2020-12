Nieuws Atelier Juul: handgemaakte geschenken en workshops

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Voor veel winkeliers was het een dag om naar uit te kijken en voor Brenda was dat misschien nog net ietsje meer. Zij opende vandaag namelijk voor het eerst haar nieuwe winkel Juul waar klanten terecht kunnen voor handgemaakte geschenken. In de toekomst zal Brenda er ook workshops organiseren.