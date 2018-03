Atheneumdirectrice Karin Heremans stapt uit de politiek

De bekende directrice van het Antwerpse Atheneum neemt afscheid van de gemeentepolitiek in Antwerpen. Haar naam zal in oktober dus niet meer terug te vinden zijn op de lijst van Open VLD. Hoewel Heremans juist getipt werd als de mogelijke nummer twee op die lijst.

Karin Heremans stopt met politiek omwille van haar te drukke agenda. Zo is ze niet alleen atheneumdirectrice, maar ook beleidscoƶrdinator preventie - radicalisering en polarisering binnen het gemeenschapsonderwijs. De politiek is volgens haar ook te gepolariseerd. Wel hoopt Heremans een stem te blijven hebben in het publieke debat over deradicalisering en onderwijs.