Atlas Copco gaat fors investeren in haar vestiging in Wilrijk. Bij Atlas Copco worden compressoren gemaakt. Het bedrijf wil elk jaar meer dan 15 miljoen besteden om de fabriek in Wilrijk om te vormen tot een zogenaamde "slimme fabriek". Nieuwe technologieën en articiële intelligentie moeten de fabriek produktiever maken en zorgen voor de ontwikkeling van meer duurzame compressoren.