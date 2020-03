Atlas Copco lanceert 5G-ready netwerk op Wilrijkse productiesite

Atlas Copco Airpower rolt samen met Ericsson en operator Orange Belgium een 5G-ready netwerk uit op de Wilrijkse productiesite. Als één van de eersten in België zal Atlas Copco door middel van een privaat 5G-ready netwerk verdere technologische innovatie uitbouwen.

“Als marktleider vinden we het belangrijk om zowel onze producten als onze productieprocessen te blijven verbeteren. Het 5G-ready netwerk stelt ons in staat om machines draadloos te verbinden waardoor ze zonder vertraging met elkaar kunnen communiceren. Met de introductie van het privaat netwerk zet Atlas Copco een grote stap richting een geautomatiseerde toekomst”, verduidelijkt Wouter Ceulemans, President Atlas Copco Airtec.

Na een proefperiode in 2019, rolt Atlas Copco Airpower nu een privaat 5G-ready netwerk op haar productiesite te Wilrijk. Het netwerk, dat samen met partners Ericsson en Orange Belgium werd uitgebouwd, zorgt voor een meer efficiënte en betrouwbare connectiviteit. Het 5G-ready netwerk stelt Atlas Copco in staat om onder meer bewegende machines zoals AGV's met elkaar te verbinden en de productieprocessen te versnellen.

Met 4G is de latency 30 tot 50 milliseconden voordat informatie van punt A naar punt B gestuurd wordt. Met de upgrade naar 5G hebben we een latency van 5 tot 6 milliseconden”, stelt Wouter Ceulemans, President Atlas Copco Airtec. “Als we machines met elkaar kunnen laten communiceren zonder vertraging, kunnen we onze machines zo optimaal mogelijk inzetten, wat de algemene productie ten goede komt.”

(bericht en foto : Atlas Copco)