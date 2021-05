Nieuws ATV bedankt vrijwilligers in vaccinatiecentrum met chocola

We hebben in deze coronatijd de helden van de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook de helden van de vaccinatie-centra. De vrijwilligers die daar elke dag met veel plezier komen helpen. Zij krijgen ook alle lof van iedereen die al gevaccinneerd is. En daarom wil ATv alle vrijwilligers in de vaccinatie-centra bedanken. Dat doen we door hen in de kijker te zetten en door hen chocolade te schenken..