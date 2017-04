Morgen is het de Antwerp Marathon en 10 miles. Dan zendt atv LIVE uit vanop Linkeroever. Eerst Wakker op Zondag en 's middags verwelkomen we de gasten voor de uitzending van de 10 miles (tussen 15 en 17u) in de studio.

Inhoud Wakker op Zondag :

Wakker op Zondag komt deze week live van op Linkeroever, aan de aankomst van de ten Miles ontvangt Bieke Ilegems vicepremier Kris Peeters, over het vredespact tussen N-VA en zijn CD&V en de andere politieke actualiteit.

Acteur Warre Borgmans over zijn rol in ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’.

Louis Van Nieland schreef mee het anti burn outboek ‘Blijven ademen’.

En ook triatlete Sofie Goos komt naar onze mobiele studio.

En we debatteren over de integratie van de diverse bevolkingsgroepen in onze stad, naar aanleiding van de (Antwerpse) uitslag van het Turkse referendum.