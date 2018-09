ATV-collega viert opmerkelijk jubileum

Het was een erg bijzondere dag gisteren voor ATV-nieuwsanker Marc Fransen. Dag op dag 20 jaar geleden presenteerde hij voor de eerste keer het ATV-nieuws. Hoeveel uitzendingen er sindsdien gevolgd zijn, is een goedbewaard geheim. Er is ook niemand die er aan durft te beginnen om al die uitzendingen te tellen, want dat zou een werkje zijn dat veel te veel tijd in beslag neemt. Maar het zijn er dus heel veel en we koesteren ze stuk voor stuk.

Genereus als hij is, trakteerde Marc de collega's gisteren op taart. Of hij dat bewust op zaterdag deed omdat er dan minder collega's werken, is onduidelijk. Wat we wel weten, is dat Marc ook na al die jaren nog even graag gezien is door iedereen die bij ATV werkt. Langs deze weg willen we hem dan ook feliciteren en uiteraard ook bedanken voor die twintig prachtige jaren!