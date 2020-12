Auteurs Maarten Inghels en Vincent Van Meenen eren elkaar met 'kortste literaire Walk of Fame ter wereld'

Aan de ingang van de Permekebibliotheek in hartje Antwerpen hebben auteurs Maarten Inghels en Vincent Van Meenen de 'kortste literaire Walk of Fame ter wereld' ingehuldigd. Het gaat om twee koperkleurige sterren die ze met de steun van de stad Antwerpen hebben aangebracht om elkaar op een ludieke manier te eren.

Het is al het derde jaar op rij dat de twee vrienden een prijs aan elkaar uitreiken. 'Zo'n koperen ster is heel wat, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht', reageerde Van Meenen echter toch nog verbaasd. 'Ik ben wat overdonderd, maar ik bedank natuurlijk Maarten en mijn lezers.' Volgens Inghels bestond de allereerste Maarten Inghels-prijs twee jaar geleden uit een geldbedrag van 7.500 euro. 'De prijs ging toen naar Vincent Van Meenen en die gaf mij een geldbedrag van 7.500 euro terug voor de Vincent Van Meenen-prijs', geeft Inghels aan. 'Het jaar daarop hebben we elkaar een Ford Fiësta geschonken. Dit jaar gaan we weer een stapje verder, met twee koperen sterren die we aan elkaar uitreiken. Voor volgend jaar zijn er ook al een aantal ideetjes, het zal in ieder geval een internationale prijs worden!'

(Bron & foto: © Belga)