Auteurs solidair met de horecasector

Sabam en de Vlaamse, Waalse en Brusselse horecafederaties zijn overeengekomen om een solidariteitsbijdrage toe te kennen aan horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 2 miljoen euro afkomstig van de rechten van auteurs, componisten en uitgevers. Dat meldt Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen hebben opgericht.

Horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid, kunnen deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aanvragen via de website van Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. De horecazaken kunnen vanaf 2 mei hun aanvraag indienen.

De culturele sector en de horeca zijn de sectoren die economisch het zwaarst getroffen worden door de maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus. 'Door de verplichte sluiting van horecazaken en het afgelasten van evenementen verliezen ze het merendeel van hun inkomsten. Wij vragen aan de overheid om snel de broodnodige maatregelen te nemen om onze auteurs en componisten te compenseren voor hun inkomstenverlies en de culturele sector in het algemeen te ondersteunen', zegt Carine Libert, CEO van Sabam. 'Na het eerdere betaaluitstel, zijn we blij dat we dit akkoord hebben kunnen sluiten met Sabam. Iedere euro telt momenteel voor onze horeca-uitbaters want hun zaak is toe en er komt niks binnen. Deze solidariteitsbijdrage is geldig voor iedere horeca-ondernemer die al betaald heeft of nog moet betalen. Dat was voor ons essentieel. Horeca en cultuur zijn sectoren in nood die alle steun verdienen. We blijven verder met andere stakeholders onderhandelen om oplossingen te zoeken voor onze ondernemers', besluit Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.