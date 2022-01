Nieuws Auto rijdt binnen bij Jorssen

Na een ongeval met twee wagens op de Boomsesteenweg in Aartselaar, is één van de auto’s tegen de showroom van garage Jorssen beland. De chauffeur kwam er zelf vanaf met lichte verwondingen. Aan de garage is heel wat materiële schade. Vandaag om 11:52 Het ongeval is omstreeks 11 uur gebeurd. Er waren twee voertuigen bij betrokken, maar de precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. De chauffeur van de wagen die in de garage belandde, raakte lichtgewond.