Auto brandt uit in Deurne

In Deurne is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Rond halfvier kreeg de brandweer de melding van de brandende auto op de Ter Rivierenlaan binnen.





Die kon vermijden dat het vuur zich zou verspreiden naar de afvalcontainer die net naast de auto stond. De politie gaat uit van kwaad opzet, maar het is niet duidelijk of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. De auto is ondertussen getakeld voor verder sporenonderzoek.