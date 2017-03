Auto en bus botsen in Merksem

Op de Laaglandlaan in Merksem was er gisteren een aanrijding tussen een bus van De Lijn en een personenwagen. Beide voertuigen hadden groen licht, maar botsten toch met elkaar. De bestuurder van de personenwagen raakte gewond aan haar nek en werd overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor controle. Er is geen levensgevaar. In de bus raakte niemand gekwetst, ook de 50-jarige buschauffeur niet. De bus liep wel wat schade op, want de voorruit is volledig gebarsten. Ook de personenwagen werd beschadigd, maar bleef wel nog rijvaardig.