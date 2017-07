Auto half uur na diefstal teruggevonden dankzij ANPR-camera's

Afgelopen nacht werd in de omgeving van de Van Nevelestraat in Deurne een wagen gestolen. Er werd meteen door verschillende ploegen nazicht gedaan in de omgeving.

Het kenteken werd ook onmiddellijk in de politionele databanken ingebracht. Korte tijd later werd het voertuig door de ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) opgemerkt. Nog geen half uur na de diefstal werd de wagen onderschept aan de Franklin Rooseveltplaats. De verdachte werd meegenomen en verhoord. Hij is bij de politie gekend in een aantal dossiers. Vandaag moet hij voor de onderzoeksrechter komen.