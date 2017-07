Auto in brand gestoken in Wilrijk, Politie vindt ook kogelhulzen

In Wilrijk is vannacht een wagen in brand gestoken, dat gebeurde aan de Michel Willemslaan.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een brandende auto in de Michel Willemslaan, ter hoogte van de Rederijkerstaat. Het bleek om brandstichting te gaan. Na de blussingswerken werden ook kogelhulzengevonden en in een huis kogelinslagen. De politie onderzoekt de zaak, maar wil er niet veel over kwijt. Mogelijk is er verband met voorgaande gelijkaardige incidenten in het Antwerpse.

(foto Google Street View)