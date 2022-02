Voor de cijferfetisjisten onder u: het is vandaag 22/2/22, 22 februari dus. Een heuse palindroomdag want je kan de datum van voor naar achter lezen en van achter naar voor. Zulke dagen zijn eerder uitzonderlijk – vorig jaar hadden we weliswaar 12/2/2021 – de volgende palindroomdag is er pas op 3 februari 2030. De datum van 22 februari 2022 is zo uniek dat veel koppels ervoor kiezen om te trouwen. Onder meer in het gemeentehuis van Stabroek was het vanmorgen al aanschuiven aan de trouwzaal.