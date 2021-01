In de Boomgaardstraat in Berchem heeft het vanochtend gebrand in een auto.

De wagen vatte rond half 6 vuur. De achterkant brandde gedeeltelijk uit. Het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. Daardoor worden de bussen van De Lijn die door de Boomgaardstraat rijden, omgeleid.

(bron en foto GvA)