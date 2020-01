Een wagen heeft vuur gevat net voorbij de Craeybeckxtunnel richting Ring.

Het verkeer dat van de E19 komt richting ring, moet omrijden via de binnenstad. Er is een wagen in brand gevlogen op de aansluiting met de Ring. De brandweer is ter plaatse. Er staat een file vanaf Kontich.

(foto : Matthias De Bruyne)