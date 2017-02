Auto-inbreker betrapt

Vannacht heeft de politie een auto-inbreker kunnen klissen. Een operator in de radiokamer zag op camerabeelden hoe een man in de Jacob Jordaensstraat aan de portieren van geparkeerde auto's voelde.

De man verdroeg zich niet alleen verdacht, hij had ook een zakje in de hand. Toen een interventieploeg de straat inreed, gooide de verdachte het zakje weg. De man werd in de Breugelstraat tegengehouden en het zakje werd geopend. Daar zat een gps in die eerder uit een voertuig wat verder in de omgeving gestolen werd. De verdachte werd meegenomen en vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(foto : Google Street View)