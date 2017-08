Vanmiddag is een wagen op zijn dak terecht gekomen op de Antwerpse Ring. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Borgerhout, richting Nederland.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, daarbij ging een auto over de kop. Daardoor was de linker- en middenrijstrook versperd. De Liefkenshoektunnel in de richting van Nederland is voorlopig tolvrij.

(foto GvA)