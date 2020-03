Auto rijdt huis binnen : "Gelukkig dat mama niet in de logeerkamer sliep"

Gisteravond heeft een auto de voorgevel van een huis in de Vaartstraat in Brecht geramd. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde gisteren rond 21u. Een wagen reed in op de voorgevel van een huis in de Vaartstraat. De bewoners zaten TV te kijken, in de living, naast de logeerkamer. De auto stak voor de helft in die logeerkamer. De bewoners durven er niet aan denken, "wat als mijn moeder was blijven logeren?"

Volgens de eerste vaststellingen was de chauffeur niet onder invloed, maar vermoedelijk reed die wel aan (te) hoge snelheid. De chauffeur en de inzittenden kwamen er met de schrik en een bloedneus.

Het is niet de eerste keer dat er een wagen in het huis binnen rijdt. Ook in 2002 gebeurde dat al. De burgemeester kwam een kijkje nemen en beloofde in de gemeenteraad de veiligheid van het kruispunt te bekijken.

De bewoners bleven ongedeerd en de brandweer heeft de woning gestut, het huis blijft bewoonbaar, maar er werd wel de mogelijkheid geboden om naar een 'noodwoning' moest gezocht worden.