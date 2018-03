Auto uitgebrand

Al wie z'n hart verloren heeft aan schepen en historische machines kan dit weekend zijn zeemanshart ophalen in het Bonapartedok. In de schaduw van het MAS kan u onder heel wat schepen bezoeken, maar dé blikvanger is Graanzuiger 19. Een indrukwekkende constructie van bijna een eeuw oud. En bijna net zo oud is Frans. 83 is hij, en decennialang werkte en leefde hij op zulke graanzuigers. En nu steekt Frans al z'n uren in het opknappen van de allerlaatste ter wereld.