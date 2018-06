Auto uitgebrand in Borgerhout

In Borgerhout is vannacht een Audi volledig uitgebrand. Alles wijst op een nieuwe afrekening in het drugsmilieu.

Het was iets voor 6 uur deze ochtend dat de politie de wagen in de Ledeganckstraat in lichterlaaie aantrof. Ook 2 garagepoorten raakten beschadigd. De wagen zou toebehoren aan een drugscrimineel met een zwaar verleden. Het parket onderzoekt de zaak, en richt zich ook op de piste van een aanslag in het drugsmilieu. Deze aanslag komt er amper 4 dagen nadat een restaurant op het Kiel, dat ook een rol zou spelen in de drugswereld, beschoten werd.