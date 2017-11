De Antwerpse kunstenaar Mikes Poppe is gisteravond bevrijd van het blok marmer aan z'n been. Hij liet zich aan de steen vastketenen in een zaal van het gerechtsgebouw in Oostende. Aanvankelijk dacht de kunstenaar de klus op twee weken te kunnen klaren, maar het marmer bleek weerbarstiger dan verwacht. Uiteindelijk moest er een slijpschijf aan te pas komen om de kunstenaar te bevrijden.