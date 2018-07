Auto uitgebrand in Reet

In Reet is afgelopen nacht een auto uitgebrand op de oprit voor een woning in de Eikenstraat.



Buurtbewoners belden de hulpdiensten omdat ze een luide knal hadden gehoord. De auto stond in lichterlaaie en brandde volledig uit. De bewoners van het huis konden in veiligheid worden gebracht. Het werd al snel duidelijk dat de brand werd aangestoken. De politie onderzoekt alle pistes, maar er wordt niet meteen een link gelegd met de Antwerpse drugsoorlog.