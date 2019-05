In Brecht zitten het gemeentebestuur en de NMBS vandaag samen rond de tafel. Alles draait rond een conflict over het station Noorderkempen.Dat wordt alsmaar populairder. Maar de NMBS heeft de onderstationschef er weggehaald. Hij werd overgeplaatst naar een groter station. De directie van de NMBS zegt dat ze met een personeelstekort kampt, en dat het aanwezige personeel beter moet worden ingezet. In Brecht snappen ze die beslissing niet. Wanneer er iets fout loopt, is het voor reizigers noodzakelijk dat er een aanspreekpunt is in het station. Ze vrezen ook voor een verdere afbouw van het station Noorderkempen. Een en ander wordt vandaag uitgeklaard.