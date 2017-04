Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil iets doen aan het probleem van de agressie tegen artsen. Onlangs bleek nog dat ruim een kwart van de artsen in ons land de voorbije tien jaar wel eens het slachtoffer is geworden van fysiek geweld. Daar wil Jambon wat aan doen. Daarom gaat hij een omzendbrief naar alle lokale politiezones in ons land sturen. Bedoeling daarvan is om bewustwording te creëren bij de politiezones, mogelijke problemen in kaart te brengen en een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen politie, gerecht en huisartsenkringen. Agressie tegen artsen is lokaal gebonden, en situeert zich binnen politiezones vaak in bepaalde wijken. Met de omzendbrief wil minister Jambon de politiezones meer bewust doen worden van de problematiek. Ze zullen gevraagd worden de problematiek in hun regio in kaart te brengen, en als dat nodig is, het probleem ook aan te pakken.