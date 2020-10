Gisteren heeft de Antwerpse politie een auto met een vervalste nummerplaat onderschept.

De bestuurder had de Belgische stempel op z’n kentekenplaat vervalst met verf en borstel. De auto is meteen onderschept. Het rijbewijs van de bestuurder is na contact met het parket ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto en de reproductieplaten met schilderwerk zijn in beslag genomen.

(Themabeeld © Belga)