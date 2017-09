Iets voor half 5 vannacht werd de brandweer naar de Lange Kievitstraat gestuurd voor een brandende wagen. Het voertuig brandde volledig uit en ook een wagen die vlakbij geparkeerd stond, liep achteraan schade op. Wat de oorzaak van de brand was, is nog in onderzoek. Het is niet uitgesloten dat het vuur ontstond in een afvalcontainer die naast de uitgebrande wagen stond.