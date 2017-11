Autodief wordt na korte rit opgepakt

Gisterochtend omstreeks kwart over 5, werd een auto gestolen in de Oudehofstraat. De dief werd wat later opgepakt en ingerekend.

De eigenaar van een Renault Clio liet zijn wagen warmdraaien terwijl hij nog even in de woning was. Plots hoorde hij op straat een auto tegen hoge snelheid vertrekken. Hij liep onmiddellijk naar buiten, zag dat het om zijn wagen ging en verwittigde de politie. Enkele patrouilles en een snelleresponsteam begaven zich in de richting van de diefstal.

Op de Boomsesteenweg zagen ze de bewuste wagen hun richting uitkomen, waarna hij rechtsomkeer maakte en terug wegreed, achtervolgd door de politie. Aan het kruispunt met de Populierenlaan werd de auto klemgereden. De dronken man reed hierbij ook nog de politiecombi aan. De verdachte, een 41-jarige man uit Borgerhout, ruimschoots gekend bij de politiediensten, werd nog diezelfde dag voorgeleid.

(foto Google Street View)