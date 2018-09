Autodieven veroordeeld voor grootschalige autozwendel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft acht beklaagden veroordeeld voor een grootschalige autozwendel. Ze lieten tussen november 2010 en september 2013 22 auto's op bestelling stelen om ze dan uit te voeren naar Marokko.

Het onderzoek ging in april 2013 van start met de arrestatie van enkele autodieven in Schoten, die verklaarden dat ze in opdracht van de familie C. uit Antwerpen handelden. Uit verder onderzoek bleek dat Aziz C., Nouredinne C., Adil C. en Adil B. auto's op bestelling lieten stelen voor hun afnemer in Marokko.

De gestolen auto's werden eerst naar het Zuid-Franse Nîmes gebracht, waar ze bij leden van de familie C. gestald werden. Daar werden ze voorzien van valse uitvoerverklaringen en valse Nederlandse exportnummerplaten. De auto's werden vervolgens naar Marokko gebracht. De organisatie schakelde daarvoor gepensioneerde of gehandicapte bestuurders in, want op die manier moesten er minder dedouaneringskosten betaald worden. De bestuurders kregen gemiddeld 1.000 euro uitbetaald.

Aziz C. wordt als de nummer één van de organisatie aanzien. Hij gaf instructies over de aanmaak van documenten, het transport van de gestolen voertuigen en hield contact met de Marokkaanse afnemer. Aziz erkende dat hij auto's kocht en verkocht, maar als er daar een paar gestolen wagens bij waren, dan was hij daar niet van op de hoogte. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar. Aangezien er al enige tijd verstreken is sinds de feiten, is dertig maanden van zijn celstraf met uitstel. Er werd ook een totaalbedrag van ruim 185.000 euro verbeurd verklaard.

Zeven beklaagden kregen celstraffen tot vijf jaar, voor de meesten deels met uitstel, de achtste kreeg een opschorting. Zeven anderen werden vrijgesproken.

(Bericht : Belga)