Autogebruik piekt in leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar

Het autogebruik piekt in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar, ten koste van een tanend gebruik van het openbaar vervoer. Dat meldt mobiliteitsclub VAB op basis van een enquête bij 1.150 mensen.

De groei van het autogebruik in die leeftijdsgroep is zo uitgesproken, dat VAB zich afvraagt of er geen sprake is van overconsumptie. Vanaf de leeftijd van 25 jaar komt er een opmerkelijke stijging in het wagenbezit. In de groep van 18 tot 24 jaar heeft slechts 42 procent van wie een rijbewijs bezit een eigen wagen, bij de groep van 25 tot 30 jaar stijgt dit tot 72 procent. Die plotse groei van het wagenbezit is voor een belangrijk deel te verklaren door het hoog aandeel bedrijfswagens in die groep.

Volgens de studie is het massale overstappen op de auto bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar niet afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn van het openbaar vervoer. Het belangrijkste verschil met de jongeren is dat de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar beroepsactief wordt en een gezin sticht (alleen gaat wonen), en het bezit van een wagen daarbij als een noodzaak wordt ervaren.

Foto: Belga