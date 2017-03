Autoinbreker gearresteerd op de Vogelzanglaan

Gistermiddag werd op de Vogelzanglaan een autoinbreker gearresteerd. De man van 27 had eerder die middag toegeslagen in de wagen van een 30-jarige vrouw, die geparkeerd stond aan de Wilrijkse Sportpleinen.

Inspecteurs van de Antwerpse Politie konden de man arresteren na een korte achtervolging op de Jan Van Rijswijcklaan. Eerst leek het alsof de man aan het lopen was om de tram te halen maar toen hij de wagen van de inspecteurs opmerkte, zette hij het nog harder op een lopen. Niet veel later konden twee snelle inspecteurs de man oppakken en meenemen naar de cel. De dief verbrijzelde met een noodhamer een ruit van de wagen en ging aan de haal met de de eigenares haar handtas. Die werd even later weer aan het slachtoffer teruggegeven.