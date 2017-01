Autoinbreker gevat door Snelleresponsteam

De voorbije nacht, rond middernacht, kwam er bij de politie een melding binnen dat een man had ingebroken in een geparkeerde auto ter hoogte van het kruispunt van de Fortuinstraat met de Sint-Michielskaai.

De patrouilles kregen een beschrijving mee van de man. Een snelleresponsteam dat in de buurt was, kon een minuut later op de Plantinkaai een man oppakken die aan de beschrijving voldeed. De verdachte had een recente snijwonde aan zijn hand en droeg de buit van de autoinbraak op zich. De 45-jarige man, die voor meerdere feiten bij politie en justitie gekend is, werd voor verder onderzoek meegenomen. Hij werd vanmorgen voorgeleid.