Autoinbreker opgepakt

Een man heeft vannacht in de Ter Heydelaan ingebroken in een geparkeerde bestelwagen. Een wakkere burger belde vannacht de politie op.

Een patrouille was de man aan de hand van zijn beschrijving snel op het spoor. Na een korte achtervolging in de buurt van de Ter Heydelaan werd de vluchtende verdachte in de Te Couwelaarlei opgepakt. Hij had onder meer een schroevendraaier en een kniptang op zak.

In de fietszakken van de fiets waarmee hij wegvluchtte, vonden de inspecteurs de buit, een elektrische zaag. Er zaten ook nog andere spullen in de tassen, die naar alle waarschijnlijkheid ook gestolen waren, maar waarvan de rechtmatige eigenaars nog moeten worden achterhaald.

De verdachte, een 37-jarige Armeniër uit Kontich, is geen onbekende voor politie en werd vanmorgen voorgeleid.