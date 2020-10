Het verkeersondersteuningsteam van de regio City controleerde opnieuw in enkele fietsstraten. Daar is het voor automobilisten verboden om een fietser in te halen.

In de Rotterdamstraat werden 10 bestuurders beboet, in de Van Arteveldestraat 4 personen en in de Lange Dijckstraat en de Kattenberg telkens 1 iemand. Tot slot werden ook 10 foutparkeerders beboet.

(foto Stad Antwerpen)