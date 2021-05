Automobilisten massaal op de bon in fietsstraten

Het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie hield woensdag een oogje in het zeil in de Lange Dijkstraat, de Rotterdamstraat en de Van Arteveldestraat in Antwerpen. Dat zijn fietsstraten en dus is het voor automobilisten niet toegelaten om fietsers in te halen. Ze hadden natuurlijk ook oog voor andere overtredingen.

Tijdens de controleactie werden 50 automobilisten beboet voor het inhalen van een fietser. 13 bestuurders met gsm in de hand kregen ook een boete. 5 bestuurders die een verkeersbord negeerden liepen tegen de lamp en 1 bestuurder die aan te hoge snelheid reed werd ook op een boete getrakteerd. Tot slot werd nog 1 iemand beboet voor rijden over de trambedding en kreeg ook 1 foutparkeerder een boete.