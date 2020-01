Een schilder uit Wijnegem heeft 2 werken geschilderd voor de sultan van Oman. De sultan dus die onlangs in Leuven verblief en die dit weekend overleden is. Pieter Wagemans is de schilder en zijn 2 schilderijen hangen nu in het paleis van Oman. Of de schilder na de dood van de sultan nog meer nieuwe werken mag afleveren, dat weet hij nog niet.