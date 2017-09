Auto's zwaar beschadigd in Deurne

In Deurne zijn vanmorgen verschillende ruiten van wagens beschadigd aan de August Van de Wielelei. Een 6-tal mensen heeft klacht ingediend bij de politie. Ook de ruit van een voorbij rijdende tram werd beschadigd. Op sociale media werd er gespeculeerd over een schietpartij, maar volgens de politie gaat het om een bolletjesgeweer of een katapult. Dat wordt nog verder onderzocht. De politie is wel langs geweest bij verschillende scholen in de buurt, want de schade zou door een groep jongeren zijn aangericht.