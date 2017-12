Auto’s beschadigd in Nationalestraat

De Jan De Vostunnel richting Boom was een tijdlang versperd door problemen aan de hellingen. En twee vrachtwagens raakten het viaduct in Wilrijk niet op. Daardoor was het de hele dag stapvoets aanschuiven in beide richtingen tussen Boom en Antwerpen. Ten noorden van de stad kampten chauffeurs met dezelfde problemen. In Wijnegem en Wommelgem bijvoorbeeld was het veel geduld uitoefenen.