Knip in de Leien 1 jaar langer dan gepland

De autotunnel onder het Operaplein zal met een jaar vertraging open gaan. Eerder werd ook al bekend dat het premetrostation Opera 6 maanden later zal klaar zijn.

De opdrachtgevers van de Noorderlijn, respectievelijk de Lijn, de stad en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zijn vandaag door aannemer Tramcontractors verder in kennis gesteld van de omvang van de vertragingen op de werken en de specifieke impact van de diverse deelprojecten.

De aannemer voorziet in zijn voorstel van aangepaste planning dat de eindtiming van de werken verschuift naar februari 2020, met de oplevering van de parking onder het Operaplein als laatste fase van het project. In tussentijd worden de verschillende deelprojecten verder afgewerkt zoals onder andere de Noorderlaan, de tram van het eilandje naar de Noorderlaan, het Operaplein, het premetrostation en de autotunnels.

Nog volgens het voorstel van aangepaste planning van de aannemer zijn de werken op de Noorderlaan eind april 2018 voltooid. De tram over de Londenstraat naar de Noorderlaan zou volgens de planning van de aannemer dan operationeel moeten zijn in juni 2018. Het Operaplein wordt volgens die planning grotendeels opengesteld voor het publiek in juli 2018, zoals voorzien. Het premetrostation Opera schuift 7 maanden in de timing en kan volgens de aannemer terug opengaan in maart 2019. Ook de autotunnels gaan later open dan voorzien. De aannemer geeft nu aan dat hij deze voorziet te kunnen openen in december 2019, in plaats van begin 2019. Dit zou ook kunnen betekenen dat de ‘knip in de Leien’ 12 maanden langer in stand zal worden gehouden.