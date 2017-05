Aviel Cahn algemeen directeur Grand Théâtre de Genève

In de zomer van 2019 wordt Aviel Cahn algemeen directeur van Le Grand Théâtre de Genève, het grootste operahuis van Zwitserland. Hij neemt dan afscheid van Opera Vlaanderen na een goede 10 jaar aan het roer te hebben gestaan. Het nieuws werd zopas bekend gemaakt in Genève.



Onder Aviel Cahn maakte Opera Vlaanderen een succesvolle transformatie door en werd het internationaal op de kaart gezet als een voorbeeld voor een hedendaagse, innovatieve stijl van opera. Internationale prijzen en nominaties volgden en Opera Vlaanderen kreeg onder hem ook een grote uitstraling in de buitenlandse media.



In Genève volgt Aviel Cahn Tobias Richter op die het huis sinds 2009 leidt. Net als Opera Vlaanderen werkt Le Grand Théâtre de Genève volgens het stagione-systeem (i.e: een x-aantal producties per seizoen, nvdr) en beschikt het over een eigen koor en ballet. Het befaamde Orchestre de la Suisse-Romande met chef-dirigent Jonathan Nott dient als huisorkest.



Tot zijn vertrek blijft Cahn artistiek directeur van Opera Vlaanderen.



‘Opera Vlaanderen blijft een huis met een enorme creatieve kracht,’ reageert hij. ‘De volgende twee seizoenen zullen we zeker niet op onze lauweren rusten maar zullen we met heel het team hard werken om het succesverhaal verder te zetten. We hebben nog enkele verrassingen voor Vlaanderen in petto.’



De procedure voor de opvolging van Aviel Cahn bij Opera Vlaanderen loopt nog.

(bericht en foto : Opera Ballet Vlaanderen)