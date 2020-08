Avondklok in Antwerpen wordt opgeschort tijdens hittegolf

De avondklok in Antwerpen wordt tijdelijk opgeschort. Zo kunnen Antwerpenaren verkoeling zoeken tijdens de hittegolf. Provinciegouverneur Cathy Berx nam deze beslissing na overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie. Het samenscholingsverbod blijft wel van kracht en daar zal extra op gecontroleerd worden. Ook mondmaskers blijven verplicht in de provincie Antwerpen. Maar burgemeester De Wever laat wel weten dat de politie in Antwerpen stad enkel nog zal controleren op mondmaskers op drukke plaatsen.