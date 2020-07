"Avondklok is vrijheidsberoving"

Een groep Antwerpenaren neemt een advocaat onder de arm om de avondklok ongedaan te maken. Ze stellen dat er geen juridische grond is om die wettelijk te kunnen opleggen. Ze zien de avondklok als een vorm van vrijheidsberoving, een gijzeling, en overwegen nu naar de Raad van State te stappen.

Onder meer Carim Bouzian, co-voorzitter van de Antwerpse liberalen en leden van Jong Vld Antwerpen willen via de rechtbank de avondklok in Antwerpen ongedaan zien te maken. Wie zich nu tussen half twaalf 's nachts en zes uur 's ochtend op straat begeeft zonder vergunning, riskeert een zware boete tot 1600 euro. Die vorm van vrijheidsberoving is niet wettelijk, stellen de tegenstanders.

Het virus is volgens hen 's nachts niet actiever dan overdag. De jongeren, voor wie de maatregel vooral bedoeld is, scholen volgens hen nu samen in huizen in plaats van op pleinen. Straks heeft de groep nog een afspraak met advocaten om juridische stappen voor te bereiden. Ze wilden voorlopig geen statements kwijt voor onze camera. Ze zeggen nog wel dat de andere corona-maatregelen moeten volstaan, zonder avondklok.