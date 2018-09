Een bijkomende bezorgdheid op deze eerste schooldag is de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen. In de wijk tussen de Plantin Moretuslei en de Turnhoutsebaan in Borgerhout, geldt alvast vanaf vandaag een beperkte toegang voor vrachtwagens.Het was schepen Koen Kennis die vanmorgen het nieuwe verkeersbord onthulde. Voertuigen van meer dan drieënhalf ton mogen tijdens de begin- en einduren van de scholen niet meer door de wijk rijden.Dit moet het aantal ongevallen tussen vrachtwagens en fietsers drastisch doen dalen. Bij de stad hoopt men nu dat de transportsector zijn ritten aanpast in functie van de uren en ze niet via andere wegen alternatieven zoeken.