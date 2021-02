De leerlingen van het zesde leerjaar, die moeten stilaan gaan kiezen naar welke middelbare school ze willen gaan volgend schooljaar. Sowieso al geen makkelijke beslissing, maar dit jaar is het nog moeilijker. Want de infodagen, die kunnen nergens doorgaan. En dus moeten scholen inventief zijn. Met digitale infosessies en beperkte rondleidingen per bubbel.