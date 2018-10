Op zaterdag 20 oktober zet de jaarlijkse Dag van de Kringwinkel van Opnieuw & Co zoals altijd in op een uitgebreide collectie aan retrogoederen. Bezoekers maken kennis met de mensen achter de kringloopwinkel en kunnen genieten van een lekkere pannenkoek in de verschillende filialen. De Dag van de Kringwinkel gaat dit jaar door op zaterdag 20 oktober van 10 tot 18 uur en staat volledig in het teken van sociaal en eco. Kringloopwinkels zorgen er namelijk niet enkel voor dat producthergebruik ingeburgerd geraakt en dat zo de afvalberg kleiner wordt. Elk jaar stellen ze honderden mensen te werk met minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit jaar krijgen de bezoekers de kans om de mensen achter de kringloopwinkel beter te leren kennen. In de vijf vestigingen van Opnieuw & Co in Mortsel, Duffel, Lier, Kontich en Kessel worden de klanten op de Dag van de Kringwinkel verwend met een uitzonderlijke collectie retroartikelen. Bovendien kan iedereen voor slechts één euro genieten van een heerlijke pannenkoek of een glaasje fruitsap. Bezoekers die de bon op de website van Opnieuw & Co afdrukken, krijgen hun pannenkoek zelfs volledig gratis. (Bron : Opnieuw & Co)