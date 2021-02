De stad Antwerpen gaat zelf ook onderzoeken wat er gebeurd is met de subsidies die ze gaf aan Let's Go Urban. De oprichtster en Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi is in opspraak gekomen voor financieel gesjoemel met geld van de vzw. Drie bestuursleden zijn gisteren naar de rechtbank gestapt en namen ontslag uit de raad van bestuur. De ondernemingsrechtbank heeft een bewindvoerder aangeduid die nu uitzoekt of er sprake is van fraude. Sihame El Kaouakibi zelf spreekt van een karaktermoord.